لماذا رفض ترامب سماع تسجيلات مقتل خاشقجي

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يريد الاستماع إلى تسجيلات مقتل خاشقجي.

وتابع الرئيس أنه لدى الولايات المتحدة الأمريكية نسخة من تسجيلات مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي "لكنه لا يريد الاستماع إليها بنفسه لأنه مروعة"، حسب وكالة "فرانس برس".

وأشار ترامب إلى أنه لا يعلم "إذا كان ولي العهد السعودي قد كذب علي حين نفى مسؤوليته عن مقتل خاشقجي".

وأضاف عن العلاقات الأمريكية السعودية "لدينا حليف جيد وأريد التمسك به".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الجمعة الماضي، نقلا عن مصادرها، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى رأي مفاده أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد يكون وراء إعطاء الأمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى مثل هذه الاستنتاجات من خلال فحص عدد من البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة السعودية لدى الولايات المتحدة مع خاشقجي، ليطمئنه بأنه لا يوجد أي خطر أو تهديد في حال زيارته للقنصلية السعودية بإسطنبول.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت يوم الخميس الماضي، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.