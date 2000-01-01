صواريخ أمريكية وإسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين في بلدة اليادودة بريف درعا

جهينة نيوز

عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر والصواريخ الأمريكية والإسرائيلية الصنع في بلدة اليادودة بريف درعا والمزارع المحيطة بها خلال استكمالها تمشيط القرى المحررة من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وأفاد ضابط في الجهات المختصة في تصريح بأنه من خلال عمليات البحث والتحري في الريف الغربي تم العثور في بلدة اليادودة على صواريخ من نوع “تاو” أمريكية الصنع وأخرى من نوع “لاو” إسرائيلية الصنع وأسلحة متوسطة وخفيفة وذخيرة من عيارات 23 و 5ر14 مم وقذائف هاون متنوعة.

وأشار الضابط إلى أن الأسلحة المضبوطة شملت رشاشات “بي كي سي” ومدفع ب 10 وقذائف ار بي جي وقذائف موجهة وقناصة ومدفع دوشكا وكاميرات مبينا أن عمليات التمشيط ما زالت مستمرة لتنظيف المنطقة من العبوات الناسفة والقذائف والألغام التي خلفها الإرهابيون.