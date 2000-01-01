اكثر من 400 جريح في احتجاجات ارتفاع أسعار الوقود بفرنسا

الأحد, 18 تشرين الثاني 2018 الساعة 14:52 | سياسة, عالمي

اكثر من 400 جريح في احتجاجات ارتفاع أسعار الوقود بفرنسا

جهينة نيوز

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن أكثر من 400 شخص أصيبوا بجروح في الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود التي شهدتها فرنسا أمس السبت.

ونقلت إذاعة "RTL" عن الوزير كاستانير: "أثناء مظاهرات الاحتجاج أصيب 409 أشخاص بجروح و14 منهم جروحهم خطيرة".

وأشار إلى أن الاحتجاجات أسفرت أيضا عن إصابة 28 من أفراد الشرطة وفرق الإطفاء.

وأضاف أن مظاهرات جرت في أكثر من ألفي مدينة وقرية في جميع أنحاء فرنسا وشارك فيها أكثر من 287 ألف شخص. ونتيجة الاحتجاجات تم احتجاز 282 متظاهرا.

وشهدت فرنسا أمس السبت مظاهرات جماهيرية واسعة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. ولقيت متظاهرة واحدة مصرعها أثناء الاحتجاجات بعد أن صدمتها سائقة بالخطأ في مقاطعة إيزر جنوب شرق البلاد.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود في فرنسا ابتداء من 1 يناير القادم بمقدار 2,9 سنت بالنسبة للتر البنزين و6,5 سنتا بالنسبة للديزل.

من جهتها أفادت إذاعة "Europe1" بأن سعر لتر الديزل ارتفع خلال العام الجاري بمقدار 23%، فيما ارتفع سعر لتر البنزين بمقدار 15%.

المصدر: نوفوستي


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