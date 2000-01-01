امرأة تستخدم كعبها العالي كسلاح للدفاع عن نفسها

جهينة نيوز

نجحت امرأة بريطانية تدعى شيري باركر بالنجاة من حالة اغتصاب ، بفضل استخدامها كعب حذائها العالي لضرب المعتدي عليها.

فكانت شيري تسير نحو منزلها حوالي الساعة الواحدة صباحاً ، بعد حضورها عيد ميلاد إحدى صديقاتها ، حيث شعرت بشخص يلاحقها و فاجأها وأمسك بذراعها وحاول الاعتداء عليها.

ولكنها خلعت حذائها ذو الكعب العالي وضربته ودفعته وهربت ومنعته من تحقيق مبتغاه.

ورغم أن القانون البريطاني يمنح ضحايا الجرائم الجنسية حق إخفاء الهوية مدى الحياة ، إلا أن شيري تنازلت ذلك وتحدثت لوسائل الإعلام عن تجربتها لتحذير النساء من ظروف مماثلة.