صد محاولة تسلل إرهابيين باتجاه نقاط عسكرية بمحيط قريتي الخربة وزلين بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

رصدت وحدات الجيش المرابطة في محيط قريتي الخربة وزلين اقصى شمال محافظة حماة تحرك مجموعتين إرهابيتين مما يسمى “كتائب العزة” الإرهابية بين كروم الزيتون متسللتين عبر محوري البويضة ومعركبة بالتوقيت ذاته بهدف الوصول إلى أحد الجروف الصخرية بالقرب من نقاط عسكرية للاعتداء عليها.

وحسبما افادت سانا انه عند وصول الارهابيين إلى مسافة معينة على محوري تسللهم تعامل الجيش معهم برمايات مركزة محققة إصابات في صفوفهم وسط حالة من الهلع سادت بين الارهابيين نتيجة عامل المفاجأة بانكشاف تسللهم ووقوعهم في مرمى نيران الأسلحة الخفيفة للجيش.

واشتبكت وحدة من الجيش أمس الأول مع مجموعة إرهابية تسللت باتجاه إحدى النقاط العسكرية المتقدمة في محيط بلدة السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي وكبدت الإرهابيين المهاجمين خسائر كبيرة وأوقعتهم بين قتيل ومصاب.