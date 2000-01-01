ميسي يطالب البارسا بالتعاقد مع 4 لاعبين بينهم لاعب عربي

جهينة نيوز

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني غير متفائل بالتركيبة البشرية الحالية للفريق الكتالوني، إذ طلب من إدارة البارسا تعزيز صفوف النادي بلاعبين جدد.

وذكر موقع "calciomercato" نقلا عن "Don Balon"، أن البرغوث طالب بالتعاقد مع 4 لاعبين لإعادة البلوغرانا إلى المسار الصحيح، بعد بداية متعثرة في موسم 2018/2019.

واللاعبون الأربعة هم، الظهير الأيمن الفرنسي لنادي موناكو، سيدي بي، والمدافع الهولندي الشاب لنادي أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، والمهاجم البولندي لنادي جنوة، كريستوف بياتيك، إضافة إلى اسم رابع، سيكون إما المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول، أو البلجيكي إدين هازارد، صانع ألعاب نادي تشيلسي.

وفي حال الاستجابة لمطالب ميسي، فقد يتحول البلوغرانا إلى فريق لا يقهر، وقد يستعيد ذكريات زمنه الجميل مع مدربه السابق بيب غوارديولا، بين العامين 2008 و2012، عندما كان الفريق يحصد الأخضر واليابس في المسابقات المحلية والقارية.