الأرصاد الجوية.. مرتفع جوي سطحي والرياح متقلبة

جهينة نيوز

أفادت دائرة الأرصاد الجوية لموقع «جهينة نيوز» أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي سطحي ويستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى الغد.

وأكد السيد رضوان الأحمد مدير مركز التنبؤ في مديرية الأرصاد الجوية لجهينة نيوز أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا حيث يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مشيرا إلى توالي ارتفاع درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أقل بقليل

وحذر الاحمد من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والصقيع على المرتفعات الجبلية

كما بين مدير مركز التنبؤ أن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

أما عن أحوال الطقس ليوم غد فقال رضوان الاحمد تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معلاتها بحوالي/1-3/ درجات مئويةن والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة عيفة لهطول زخات من المطر المحلية على المرتفعات الساحلية والمنطقة الجنوبية محذرا من تشكل الضباب في بعض الناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات

المحافظة عظمى صغرى

دمشق 20 09

النبك 16 04

درعا 21 09

السويداء 20 10

حمص 18 07

اللاذقية 26 14

طرطوس 24 13

حلب 17 10