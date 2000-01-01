غارات جديدة لطيران العدوان السعودي على محافظة صعدة

جهينة نيوز

جدد الطيران السعودي اليوم استهدافه للمناطق السكنية في محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن طيران العدوان السعودي استهدف مجددا منطقة علاف في مديرية سحار بأربع غارات بعد ان تم استهداف المنطقة نفسها بغارتين مساء أمس كما قصف مواقع في مديريتي حيدان والظاهر متسببا بخسائر مادية كبيرة.

من جهة أخرى وردا على العدوان السعودي على الشعب اليمني قال مصدر عسكري يمني إن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت خلال الساعات الماضية أربعة صواريخ نوع زلزال2 على تجمعات لجنود العدوان ومرتزقته في مركز محولة وخلفة بجيزان فيما دكت قذائف المدفعية تجمعاتهم وتصدت لهجومين في جبلي التويلق وقيس ما أدى إلى تكبيدهم خسائر فادحة.

وأضاف المصدر أن قصفا صاروخيا استهدف تجمعات وتحصينات لجنود العدوان ومرتزقته قبالة منفذ علب وغرب مجازة في عسير بينما نفذت القوات اليمنية عملية إغارة على مواقع المرتزقة في المتينة بالجبلية بالساحل الغربي إضافة إلى عمليات عسكرية أخرى في محافظات البيضاء ومأرب وتعز وحجة تسببت بمقتل عدد منهم وتدمير آليات لهم.