كيم كارداشيان تدافع عن زوجها: يدعم ترامب لأنه لا يفهم سياساته!

جهينة نيوز

تطرقت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان إلى دعم زوجها مطرب الراب كانيى ويست الشديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت كارداشيان في لقاء لها مع مقدم برنامج شبكة "سي إن إن" فان جونز أن دعم زوجها لترامب نابع في المقام الأول، من إعجابه بشخصيته وليس بسياسات نقلا عن مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وقالت عن زوجها خلال قمة إصلاح العدالة الجنائية: "إنه مجرد شخص يحب شخصية دونالد ترامب، لكنه لا يفهم سياساته".

وتابعت: "إنه لأمر مربك للجمهور، أن يروا زوجي وهو يرتدي قبعة حمراء مكتوب عليها شعار "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، فيعتقدون أنه يدعم ترامب، ولكنه في الحقيقة يدعم الفكر الحر وحرية حب أي شخص، حتى وإن كان هذا ليس اتجاها يجمع عليه غالبية الشعب".

وحاولت كيم كارداشيان في لقائها مع "سي إن إن" أن تدافع عن زوجها، بعد تلقيه انتقادات واسعة بسبب دعمه الشديد لدونالد ترامب، مؤكدة أن "وجهات نظره أسيء فهمها وأنه "ليس أفضل من يمكن التواصل معه".

وقالت: "بالتأكيد هو في حاجة إلى مترجم، وأنا أعرف ما بداخله، وأنا أعلم أنه سيأتي يوم ما سيخرج ما يحاول أن يعبر عنه".

وبعد تصريحات كيم كارداشيان لمقدم "سي إن إن" فان جونز"، غرد كانيى ويست، الخميس، عن رغبته في إجراء مقابله معه خلال السبعة أيام المقبلة.