أكثر من 900 مهجر سوري خارج البلاد عاد إلى دياره خلال يوم واحد

جهينة نيوز

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين اليوم الأحد عودة أكثر من 960 مهجر سوري إلى بلادهم من الدول الأجنبية.

وجاء في نشرة المركز اليومية: "عاد خلال اليوم الماضي، 966 لاجئ من أراضي دول أجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك 257 لاجئا عادوا من لبنان عبر معبري جديدة يابوس وتل كلخ (من بينهم 126 امرأة و 131 طفلا)، و709 لاجئا (من بينهم 213 امرأة و 362 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي".

ووفقا للمركز، بلغ إجمالي السوريين الذين عادوا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية 250 مواطن.

ووفقا للبيان، فقد قامت الوحدات الهندسية السورية بتطهير ثمانية هكتارات من الألغام، ومبنى واحد وكيلو مترا من الطرق في حمص ودرعا والقنيطرة والسويداء، بالإضافة إلى تدمير 34 عبوة ناسفة من بينها ثلاثة عبوات يدوية الصنع.

كما قام الجانب الروسي بعمل خيري في مستشفى للولادة في حي المزة بمدينة دمشق، حيث تم توزيع كراسي متحركة و 38 مجموعة من أغطية السرير والمواد الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حاليا أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.