هآرتس: نتنياهو بطل الأرقام القياسية في إصدار الأخبار الكاذبة بـ "إسرائيل"

جهينة نيوز

أظهر تحقيق صحفي جديد أجرته وسائل اعلام الاحتلال الاسرائيلي أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو هو صاحب الأرقام القياسية في إصادر الأخبار الكاذبة في "إسرائيل".

وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية التي أوردت الخبر صباح اليوم الأحد أن 70% من الجمهور "الإسرائيلي"، مقتنع أن السياسيين هم من يصدر الأخبار الكاذبة، وأن الأخبار الكاذبة تصدر من وزارء الحكومة أو شخصيات بالائتلاف الحكومي أو المعارضة.

وأضافت الصحيفة بحسب التحقيق الصحفي فإن رئيس الوزراء نتنياهو، هو بطل الأرقام القياسية، في إصدار الأخبار الكاذبة بالبلاد.

وأشارت الصحيفة، الى أن السياسيين ووزراء الحكومة، يهاجمون وسائل الإعلام في "إسرائيل"، ويتهمونها بإصدار الأخبار الكاذبة، ومع ذلك، هم أكثر الشخصيات الذين يصدرون الأخبار الكاذبة، بحسب آراء الجمهور.