الفرنسي أوجيه بطل العالم للراليات للمرة السادسة على التوالي

جهينة نيوز

حسم الفرنسي سيباستيان أوجيه لقبه السادس على التوالي ببطولة العالم للراليات بعد أن فشل أقرب منافسيه في إنهاء المراحل في اليوم الثالث في رالي استراليا الختامي للموسم اليوم الأحد.

واضطر البلجيكي تييري نوفيل، المنافس الرئيسي لسائق إم-سبورت فورد والذي دخل الرالي متأخرا بثلاث نقاط عن أوجيه في الصراع على اللقب، للانسحاب من المرحلة 22 بعد تمزق بإطار سيارة هيونداي.

وكان أوت تاناك سائق تويوتا متصدر الرالي يملك فرصة من الناحية الحسابية لنيل اللقب لكن الفرصة ضاعت بعد تعثره في طريق زلق بسبب الأمطار واصطدم بشجرة في المرحلة قبل الأخيرة.

وقال أوجيه الذي حقق ألقابه الستة مع مساعده جوليان انجراسيا ”كان موسما رائعا والمستويات متقاربة وشهد فترات صعود وهبوط“.

وأضاف ”قبل وقت ليس بطويل فكرنا في أن الفوز باللقب سيكون صعبا لكننا لم نستسلم أبدا وبذلنا كل جهد ممكن وكافحنا حتى آخر رالي وتقريبا حتى المرحلة الأخيرة لذا فإن الانتصار مفعم بالعواطف“.

واحتل أوجيه المركز الخامس في الرالي لينهي الموسم برصيد 219 نقطة بفارق 18 نقطة عن نوفيل (201) بينما جاء تاناك في المركز الثالث برصيد 181 نقطة.

وقال نوفيل عبر تويتر ”بذلنا أقصى ما بوسعنا وخاطرنا أحيانا لمحاولة نيل اللقب ولا يوجد ما نخسره“.

وسيترك أوجيه، الذي منح فرنسا اللقب 15 على التوالي بعد تسعة ألقاب لمواطنه سيباستيان لوب منذ 2004، فورد بنهاية الموسم وسيعود إلى سيتروين بعد عامين مع فورد.

وفاز أوجيه (34 عاما) مع سيتروين ببطولة العالم للناشئين في 2008 ثم نال أول أربعة ألقاب له مع فولكسفاجن بين 2013 و2016 وفاز باللقب الخامس مع إم-سبورت العام الماضي.

وتابع أوجيه ”كان يدعمنا فريق مذهل. خضنا رحلة رائعة سويا وحققنا انجازا مميزا خلال عامين وأنا فخور بفريقي“.

ولا يتفوق على أوجيه سوى لوب الذي حقق كل ألقابه التسعة مع سيتروين بين 2004 و2012.

ويبقى الفنلندي يوها كانكونن السائق الوحيد الذي فاز ببطولة العالم مع ثلاثة فرق إذ حقق الانجاز مع بيجو في 1986 ولانشيا في 1987 و1991 وتويوتا في 1993.