مقتل شخصين بتحطم طائرة عسكرية امريكية تعود للحرب العالمية الثانية

جهينة نيوز

قتل شخصان في الولايات المتحدة جراء حادث تحطم طائرة عسكرية تعود للحرب العالمية الثانية.

وأفادت قناة "KXAN" التلفزيونية بأن الحادث وقع أمس السبت بمدينة فريديريكسبرغ بولاية تكساس الأمريكية، وأن المقاتلة من طراز "North American P-51 Mustang" سقطت على موقف للسيارات.

من جهته أعلن المتحف الوطني المكرس للحرب العالمية الثانية في منطقة المحيط الهادئ أن الطائرة كانت تقل شخصين مضيفا أنهما قتلا نتيجة الحادث.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن تحطم الطائرة أسفر أيضا عن تدمير عدد من السيارات المركونة في الموقف.

ولا يزال سبب الحادث غامضا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي