210 خفائر ومساعدي مراقبين إلى معبر نصيب.. 22 قضية تهريب منذ بداية عمله

جهينة نيوز

أصدرت الضابطة الجمركية جدول تنقلات جديدة خاصاً بجمارك نصيب يشتمل على نقل نحو 210 عناصر للعمل في نصيب منهم 160 خفيراً ونحو 50 مساعد مراقب عهدة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مسؤول في الجمارك أن دعم جمارك مركز نصيب بهذا العدد من العناصر يسهم بتحقيق الاستقرار فيه، والقدرة على توزيع مهام العمل بشكل مريح، وأنه يتم العمل حالياً على زيادة تأهيل مقرات العمل الجمركي في نصيب وتأمين مستلزماته، وخاصة التي تدعم أتمتة العمل وتحسين جودة الخدمة وأن هناك تعاوناً مع العديد من الجهات في هذا الاتجاه وخاصة محافظة درعا التي تدعم معظم المشروعات التي تحتاج إليها متطلبات العمل في المعبر.

وفي سياق متصل بالعمل في المنفذ بيّن المسؤول أنه تم ضبط شحنة أدوية بيطرية كانت تتجه إلى دمشق في منفذ نصيب، وبعد الكشف عنها والتحقق من البيانات المرافقة لها تبين أن مصدرها السعودية وأنه تمت مصادرة الحمولة وتنظيم قضية تهريب بحق صاحب البضاعة، وتغريمه واتخاذ الإجراءات المعمول بها، وخاصة أن الجمارك تتشدد في مثل هذه القضايا بسبب أثرها المباشر في الثروة الحيوانية ومدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه.

وعن حجم قضايا التهريب التي تم ضبطها في معبر نصيب منذ افتتاحه أوضح أنه تم تنظيم 22 قضية تهريب منذ منتصف الشهر الماضي مع بداية عمل المنفذ، وأن معظم هذه القضايا هي تهريب للحوم وزيت الزيتون والدخان وأن معظم حالات التهريب تكون من الداخل السوري نحو الأراضي الأردنية، حيث يستغل الكثير من المهربين حالة الفارق السعري وانخفاض قيمة بعض المنتجات في الأسواق المحلية والعمل على تهريبها للأردن لتحقق هامش سريع من الربح على حساب المواطن والخزينة العامة للدولة وفي هذا الاتجاه يتم استغلال موسم عصر الزيتون في المنطقة الجنوبية وتهريب هذه المادة في حال سمحت الظروف بذلك وأنه تتم متابعة هذه القضايا حيث ضبطت عدة قضايا وخاصة في زيت الزيتون حيث بلغت قيمة إحدى هذه القضايا نحو 750 ألف ليرة.

وأوضح المسؤول أن الأولوية في عمل الجمارك في منفذ نصيب اليوم هو تسهيل إجراءات التصدير وتسريعها قدر المستطاع دعماً لنشاط التصدير، مؤكداً أن كل الإجراءات الخاصة بالكشف وتفتيش الشاحنات التي تنقل حمولة للتصدير مع التدقيق في الأوراق والمستندات المرافقة للحمولة لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة في حدها الأقصى وهو ما سمح بسهولة الحركة في المعبر وانسيابيتها، حيث تسجل حركة الشاحنات السورية بتجاه الأردن نحو 50 شاحنة كمتوسط يومي.