صعوبات التنسيق تجبر قمة آسيا والمحيط الهادئ على ختام أعمالها دون بيان

جهينة نيوز

اختتمت اليوم الأحد قمة آسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي المنعقدة في بابوا-غينيا الجديدة، أعمالها للمرة الأولي بدون بيان ختامي للقادة.

ووفقا لما أعلنته وكالتا فرانس برس وأسوشيتد برس فإنه في ختام كل من القمم التي عقدت في السابق منذ عام 1993 كان قادة الدول يعلنون عن بيان ختامي.

وكان مصدر من أحد الوفود المشاركة في قمة "أبيك" قال إن المشاركين في القمة واجهوا صعوبات في التنسيق وتوقيع الإعلان النهائي للقمة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه "كان هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بالتنسيق والتوقيع على الوثيقة النهائية للإعلان".

وعادة ما يعلن عن الإعلان النهائي للقمة خلال المؤتمر الصحافي الختامي، والذي كان مقر عقده في الساعة الثالثة ونص مساء بالتوقيت المحلي.

في سياق متصل دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى ضرورة التخلي عن الحمائية وسياسة الإجراءات الأحادية الجانب وضمان سلامة النظام التجاري متعدد الأطراف من أجل تحقيق تنمية عالمية مشتركة.