مطار بيروت يمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانية والسورية بالوقود!

جهينة نيوز

اتخذ مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت قرارا بالامتناع عن تزويد شركات طيران تابعة للخطوط الجوية الإيرانية والسورية بالوقود بسبب العقوبات الدولية المفروضة على شركات طيران البلدين.

وأفادت صحيفة " الشرق الأوسط" أن المطار التزم بالقرار الدولي الذي يخضع شركات طيران إيرانية وسورية لعقوبات دولية، بالرغم من عدم صدور القرار الرسمي من الحكومة اللبنانية بعد.

ووفقا للصحيفة استجاب مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت لقرار العقوبات الدولية على عدد من شركات الطيران، بينها شركات الطيران الإيرانية التي بدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية عليها في 5 تشرين الثاني الجاري، حيث يمتنع المطار عن تزويد طائرات تلك الشركات بالوقود.

وأوضحت مصادر خاصة للصحيفة أن القائمة تضم شركات طيران إيرانية مثل "إيران إير" و"ماهان" وغيرهما، كما تضم القائمة شركات طيران سورية مثل "شام وينغز" وطائرات "الخطوط الجوية العربية السورية". وتشمل القائمة أيضاً شركة طيران من بيلاروسيا هي "بيلافيا".

وقالت المصادر إن القائمة تضم أيضاً شركات طيران أخرى لا تهبط في لبنان.