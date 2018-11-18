ترامب: الوقت مبكرا لاتهام ابن سلمان بقتل خاشقجي وتقرير كامل خلال يومين!

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "كان يجب ألا تحدث مطلقا".

وأضاف خلال زيارة لولاية كاليفورنيا "ما حدث هذا شئ فظيع قتل صحفي. سيكون لدينا تقرير كامل خلال اليومين المقبلين، ربما يوم الاثنين أو الثلاثاء".

وأكد ترامب على أن الوثيقة تحتوي على معلومات حول الجناة، بما في ذلك العملاء، وعن عواقب القتل.

وعلق ترامب أيضا على التقارير التي تفيد بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلصت إلى أن ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان من الممكن أن يكون قد أعطى الأمر بالقتل. وقال: "إنهم لم يقدروا أي شيء بعد. وإنه وقت مبكر للغاية".

وكانت وسائل إعلام أميركية، أبرزها صحيفة "واشنطن بوست" تحدثت يوم الجمعة الماضية، عن توصل "سي آي إيه" لمسؤولية بن سلمان عن مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول الشهر الماضي.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من قول وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحكومة مازالت تعمل على تحديد المسؤول عن وفاة خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت، في بيان أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، إن "التقارير الأخيرة حول أن الحكومة الأمريكية توصلت لنتائج نهائية هي غير دقيقة".

وتابع البيان "سوف نستمر في استكشاف المزيد من الإجراءات لمحاسبة من خططوا، وقادوا، وارتبطوا بالجريمة"، مشيرا إلى أن ذلك "سيتم فيما نحافظ على العلاقات الاستراتيجية الهامة بين الولايات المتحدة والسعودية".

كما أعلن البيت الأبيض مساء السبت 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث هاتفيا إلى وزير خارجيته، مايك بومبيو، ومديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، لإحاطته حول آخر تطورات جريمة قتل الصفحي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، الشهر الماضي.

كانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.