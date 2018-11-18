رغم انسحاب امريكا منها.. غوتيريش يؤكد انه لا بديل عن اتفاقية باريس للمناخ

جهينة نيوز

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد أنه لا بديل عن اتفاقية باريس للمناخ.

وكتب غوتيريش في تغريدة على موقع "تويتر": "لا بديل عن اتفاقية باريس ولابد من نجاح مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في الشهر المقبل من أجل التوصل إلى حل واقعي لمشاكل تغير المناخ".

وسيعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في الفترة من 3 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في يونيو / حزيران 2017 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقع عليه سلفه باراك أوباما.

وتلزم المعاهدة التي وقعتها 197 دولة عام 2015 بعد مفاوضات صعبة في باريس، هذه الدول باحتواء معدل الاحتباس الحراري، وجعل ارتفاع حرارة الأرض لا يزيد على درجتين مئويتين عما كانت عليه في فترة الثورة الصناعية.