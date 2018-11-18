50 إرهابيا فرنسيا بين قتيل ومحاصر في إدلب

جهينة نيوز

اندلعت اشتباكات عنيفة في بلدة حارم بمحافظة إدلب، اليوم السبت، بين مسلحي هيئة التحرير (جبهة النصرة) وبين مسلحي تنظيم "حراس الدين" الموالي لتنظيم القاعدة، ما أدى لمقتل 5 إرهابيين فرنسيين، على حين تحاصر الهيئة 45 فرنسيا آخرين من "حراس الدين".

وقالت مصادر مطلعة في ريف إدلب ": إن مسلحي هيئة تحرير الشام قاموا بمحاصرة أحد المقرات التابعة لتنظيم "حراس الدين" في مدينة حارم شمال إدلب، حيث يخضع هذا المقر لسيطرة إحدى المجموعات الإرهابية الفرنسية المنتمية إلى تنظيم القاعدة في سوريا، ويبلغ تعداد الإرهابيين الفرنسيين المحاصرين داخله 45 إرهابيا.

وأكدت المصادر، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي التنظيمين منذ ساعات الظهيرة أدت لمقتل خمسة إرهابيين من الجنسية الفرنسية، من مسلحي حراس الدين، وأكثر من 12 مسلحا يتبعون لهيئة تحرير الشام الهيئة.

كشفت المصادر لوكالة سبوتنك، أن سبب هذا الخلافات يعود لنحو أسبوع، عندما قام مسلحو الهيئة باعتقال 7 من مسلحي حراس الدين على أحد حواجز الهيئة في منطقة حارم، حيث لم يفلح التواصل بين قيادات التنظيمين في حسم الخلاف.