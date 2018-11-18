أبراج يوم الأحد 2018/11/18 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٨/ ١١: يشبه الزئبق فلا يستطيع احد أن يمسكه، يغير رأيه، يبحث عن كيف ولماذا ومتى واين، يشبه الحاسب الالكتروني، يجسد كل ما يعني له من امور في السلطة الطبيعية، رؤيته جديدة، مثابر وخيالي بحياته، السنة تعطيه دون حساب ، سنة نشاط، إعادة نظر بطريقة مختلفة لما يدور حولك حتى تستخلص العبر من أخطائك وأخطتء الغير، عمل مشترك يعود عليك بالفائدة، التغيير لصالحك بامور مالية

الحمل: فترة فيها ترتجع، ربما تأخرت معاملاتك نتيجة عطل أو ظرف طارئ، لكن مع انتقال القمر إلى برجك تخرج من صمتك وتحكي بجرأة وتاخذ سلاح القوة مما يساعدك، بعد الظهر تتسارع الاحداث لتلعب دور مهم بمحيطك، تنظم امورك وتستعيد طاقتك المتوفرة، استغل الفترة، انتظار بعد طول عرقلات

الثور: تلعب دور ايجابي وبناء هذه الفترة في محيطك، تتعامل مع المحيط بطريقة جيدة، تعزز شعبيتك توقف تجارب الاصدقاء وتلبي دعوات وتفرح لحدث، بعد الظهر تشعر بالحزن والاحباط، مكلوب منك ان تحمي وضعك الصحي وتكون صاحب رؤية وتعقل ولا تفرض نفسك، اي خلاف يظهر مساء انتبه منه، القمر بالحمل معاتبات وعرقلات، حاول ان تنام باكرا

الجوزاء: نهارك فيه تركيز على مركزك الاجتماعي وسمعتك الطيبة، انت بدائرة الاهتمام، لا سيما هذه الفترة على صعيد العمل مع الزملاء، لا تستبق الظروف، مطلور منم العقلانية والهدوء حتى لا تضيع الفرصة، مساء تنشط اجتماعيا وتتسلم دعوات موجهة لك، تتطور معرفتك باصدقاء حتى تصبح ثقة متبادلة

السرطان: امورك تتحسن نسبيا وتعالج اوضاعك بليونة حتى تحقق تقدم، خبر جيد ونجاح ومقابلات وامتحانات، كن على أتم الجهوزية، كن منتبه من المتاعب، تهديدات في المساء، انتبه حتى تثبت جدارتك ومكانتك، فرصة عمل مفاجئة او اهتمام بأطباء او تعب صحي

الاسد: تشعر انك على عتبة جديدة بحياتك واي خطوة تقدم عليها ستكون خطوة مهمة تربط الامس بالمستقبل وخاصة الامور المشتركة عائليا، حاول ان ترضي جميع دون تشنج وانتقاد، ساعات المساء انفراج وزوال الضغط الذي عانيت منه، كثف اتصالاتك حتى تبرهن عن قدرة تحليلية على سير الامور، مساء طاقة ونشاط

العذراء: قادر على فهم الشريك واستيعابه، احساسك بالجمال دائما متطور، لذلك انسجم، مساء تتحسن الظروف نسبيا مطلوب منك ان تسمع آراء الآخرين حتى تناقش امر اداري او معاملات ادارية، مساء ايضا مصالحة

الميزان: تهتم باشياء تشغل بالك، تعب جسدي ينال منك نتيجة ظروف مؤلمة مرت عليك مؤخرا او نتيجة خيبة أمل أصابتك، تراكم أعمال او متاعب بالعمل او مشاحنات مع محيطك، انتقال القمر للحمل تشعر بتقارب وجهات النظر والحكمة تقتضي ان تجد حلا يوافق الشركاء، مساء شيء يتعلق بمد الجسور ولطن احذر العرقلات

العقرب: يوم مناسب لجلسات رائعة، تعبر عن عواطفك بصورة طبيعية، وقتك جيد مع الاولاد، تدخل بمرحلة ايجابية على صعيد التغيير، تشعر بالتشتت بانتقال القمر إلى الحمل، لا ترهق نفسك بعمل إضافي، استعن بالزملاء والاطفال

القوس: مشغول بمواضيع تهمك بمتاعب عائلية ومنزلية وتواجه ضغط مع احد من افراد عائلتك، تجنب الدخول بنقاش عقيم، لا تنقصك الموهبة حتى تعيش جميع الاحتمالات، مساء تطل على فرصة جديدة، معنوياتك ترتفع ، تنتظر التفاؤل مما يعكس على قدراتك لان طاقتك عالية، سهرة وتغيير مكان

الجدي: نهار داعم حتى تحقق امنية وتحصل على ربح او مكاسب مهمة، حركة مستمرة نشطات زيارات ورسائل، اخبار للاتصالات والحركة، وللبعض يجتازون الامتحان بسهولة، مساء تلجأ لمنافسة او مواجهة مع احد من العائلة، حاول ان تكون مساء مع العائلة

الدلو: تنظم امورك المالية، فرصة مالية حتى تدفع فواتير او تنطلق بنجاحات في مجالات عديدة او هدايا او مكاسب، ركز على عواطفك وتكثر اتصالاتك، الوقت ملائم لك، بانتقال القمر للحمل فترة مثمرة وتجدد دائرة علاقاتك مع محيطك مع السفريات القصيرة

الحوت: نشاط وحماسة، القمر ببرجك تقوم بخطوات جريئة وتسمع اخبار جيدة، مساء ينتقل القمر لبرج الحمل، اليومان القادمان فيهما مكسب مالي، نشاطات منتظمة تأتي لك بالمال، تظهر قضايا فيها دفع او فواتير او هدايا او مكاسب