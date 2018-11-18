اللبنانية التي أجبرت سيدة على تقبيل قدمها قتلت برصاص أخيها

جهينة نيوز:

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان صدر عنها يوم الخميس، عن قتل لبناني لشقيقته بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ سابق، لفيديو يظهرها تجبر سيدة أخرى على تقبيل قدمها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن شقيق المغدورة أطلق النار من سلاح حربي عليها وعلى زوجها وهو عسكري في الجيش، في بلدة بحنين ـ المنية، ما أدى إلى مقتلها وإصابة زوجها بجروح.

وانتشر مقطع فيديو للمغدورة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة، تخلله قيام زوجها بإجبار امرأة على تقبيل قدم زوجته في منزله في بلدة الروضة قضاء المنية ـ الضنية.

وقد أوقفت مديرية المخابرات اللبنانية مطلق النار، وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات, فيما لم يتم الكشف عن دوافع الجريمة.