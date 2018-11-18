إصابة 21 جنديا من قوات النظام التركي بحالات تسمم غذائي

جهينة نيوز:

أصيب 21 جنديا من قوات النظام التركي بحالات تسمم غذائي لتناولهم أغذية فاسدة غرب تركيا.

ونقلت صحيفة “زمان” التركية عن إدارة الصحة في مدينة مانيسا غرب البلاد قولها اليوم: إن “21 جنديا تعرضوا لتسمم غذائي وتم نقلهم إلى المستشفى إثر معاناتهم من صداع وأوجاع في المعدة”.

وأرجع مراقبون أسباب حالات التسمم تلك إلى إسناد تقديم خدمات التغذية إلى شركات “لا تتمتع بالكفاءات المطلوبة” لكونها مقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم ما يدل على وجود نزعة انتقامية من جانب النظام التركي ضد جيش البلاد على خلفية الانقلاب الذي قام به الجيش ضد أردوغان عام 2016 .

وتعتبر حالات التسمم الغذائي ظاهرة منتشرة بين قوات النظام التركي حيث سبق أن تعرضوا لحالات مشابهة عديدة ما يكشف عن تردي خدمات التغذية المقدمة للجنود.