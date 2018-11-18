مظاهرات ضد أمريكا و اضطرابات في العاصمة اليونانية

جهينة نيوز:

شهدت العاصمة اليونانية أثينا، مساء اليوم السبت، اضطرابات، سبقتها مظاهرة نظمت بمناسبة الذكرى 45 للثورة الطلابية.

وتقوم مواقع إلكترونية ببث مباشر للأحداث الدائرة في محيط جامعة البوليتكنيك بمنطقة إكسارخيا في أثينا، حيث يحرق فوضويون حاويات القمامة ويرشقون رجال الأمن بالزجاجات الحارقة والحجارة، ويحطمون واجهات المتاجر، فيما ترد الشرطة بإلقاء قنابل صوتية وضوئية ومسيلة للدموع.

وجاء في إطار المظاهرات تنظيم مسيرة إلى السفارة الأمريكية في أثينا، حيث هتف المشاركون فيها بشعارات مناهضة للولايات المتحدة، وذلك احتجاجا على الدعم المقدم من الولايات المتحدة للنظام الدكتاتوري الذي ساد في اليونان في الفترة ما بين العامين 1967 و1974.

وفي نوفمبر 1973، احتل الطلاب مبنى جامعة البوليتكنيك، ردا على تدخل الحكومة في نشاطات الاتحادات الطلابية. وفجر يوم 17 من نوفمبر، اكتسحت الدبابات بوابة الجامعة، لتفتح الطريق أمام اقتحام المبنى على يد قوات الجيش، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين، فيما نفت السلطات حينذاك سقوط ضحايا بشرية من عدمه.

وعلى الرغم من قمع الثورة واعتقال مئات من الطلاب، إلا أن أحداث العام 1973 أدت إلى تصاعد موجة الاحتجاجات عبر البلاد، والتي أسفرت، في نهاية المطاف، عن سقوط النظام الدكتاتوري في اليونان.