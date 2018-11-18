لأول مرة سرايا القدس تكشف عن نوع الصاروخ الذي ضرب عسقلان

السبت, 17 تشرين الثاني 2018 الساعة 23:56 | سياسة, عربي

لأول مرة سرايا القدس تكشف عن نوع الصاروخ الذي ضرب عسقلان

جهينة نيوز:

بثت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم السبت، رسالة مصورة لـ"صاروخ بدر" والذي حول عسقلان لجحيم من نار خلال المعركة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر في المقطع المصور رجال سرايا القدس وهي تُعد وتجهز صاروخ بدر قبل اطلاقه على المدن والمغتصبات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، كما ظهر في الفيديو لقطات لإطلاق الصاروخ تجاه مدينة عسقلان المحتلة والذي حولها إلى جحيم بفعل قوة النار والدمار الذي خلفه في المباني الإسرائيلية.

وكتبت سرايا القدس في نهاية رسالتها "نعدكم بالمزيد إن تجرأتم".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا