امرأة صينية تقفز أمام قطار بسبب زوجها

جهينة نيوز

قفزت امرأة صينية في مدينة نانجينغ في مقاطعة جيانغسو أمام قطار قادم باتجاهها قبل وصوله إليها بلحظات ، بعد أن دب خلاف بينها وبين زوجها.

وحاول موظفو محطة القطار تحذير السائق القادم بإشارات خاصة ، وتنبيهه على الحادث المفاجئ الذي طرأ في المحطة.

وتمكن ركاب المحطة وزوج المرأة من إنقاذها ورفعها من السكة في اللحظات التي كان فيه القطار يتقدم باتجاهها .

وبررت المرأة موقفها بأنها أرادت المزاح فقط ، وأنها شعرت بالخوف الشديد عندما رأت القطار يمر بجانب ساقها تماماً.

وتغرمت المرأة الصينية غرامة قدرها حوالي 30 دولاراً مخالفة لعرقلة وتأخير حركة القطار.