امرأة صينية تقفز أمام قطار بسبب زوجها

جهينة نيوز
قفزت امرأة صينية في مدينة نانجينغ في مقاطعة جيانغسو أمام قطار قادم باتجاهها قبل وصوله إليها بلحظات ، بعد أن دب خلاف بينها وبين زوجها.
وحاول موظفو محطة القطار تحذير السائق القادم بإشارات خاصة ، وتنبيهه على الحادث المفاجئ الذي طرأ في المحطة.
وتمكن ركاب المحطة وزوج المرأة من إنقاذها ورفعها من السكة في اللحظات التي كان فيه القطار يتقدم باتجاهها .
وبررت المرأة موقفها بأنها أرادت المزاح فقط ، وأنها شعرت بالخوف الشديد عندما رأت القطار يمر بجانب ساقها تماماً.
وتغرمت المرأة الصينية غرامة قدرها حوالي 30 دولاراً مخالفة لعرقلة وتأخير حركة القطار.