"جسدي من حقي"... مظاهرات حاشدة في النرويج رفضا لوضع قيود على الإجهاض

السبت, 17 تشرين الثاني 2018 الساعة 21:20 | مجتمع, أخبار المجتمع

جهينة نيوز

خرج آلاف المتظاهرون في عدد من المدن النرويجية، اليوم السبت، احتجاجا على وضع قيود على الإجهاض وسط جدل حاد بهذا الشأن بين ائتلاف الأقلية الحاكم وحزب صغير يرغب في الانضمام للحكومة.

وذكرت وكالة رويترز أن آلاف المحتجون، وبينهم أمهات تدفعن أطفالهن في عربات صغيرة، خرجوا إلى شوارع العاصمة أوسلو، حاملين لافتات كتبوا عليها "جسدي من حقي" و"دفاعا عن الإجهاض".

وقالت إنه لوند البالغة من العمر 22 عاما، وتدرس علم الجريمة: "القانون الجديد المقترح يحد من حقوق المرأة، أرى أنه ينبغي أن يترك للمرأة الحق في الاختيار".

ووفقا لاستطلاع نشرته صحيفة "في جي" النرويجية في 9 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري فإن 68% من النرويجيين يعارضون تغيير قانون الإجهاض بينما يؤيد ذلك 16 % فقط.

وشارك في الاستطلاع ألف شخص فوق سن 18 عاما.


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