مرة ثانية الغرب يحذر من خطورة الكرتون الروسي ماشا و الدب !!!!

جهينة نيوز

اتهم النقاد مسلسل الرسوم المتحركة الروسي "ماشا والدب" بأنه "بروباغندا الكرملين" وأداة "القوة الناعمة" لروسيا.

ووصفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية نقلا عن البروفيسور أنتوني غليس من جامعة باكنجهام البريطانية أن شخصية "ماشا" الكارتونية "عنيدة وغير لطيفة، ولكنها حاسمة، ودائما تأخذ على عاتقها حل الامور والمشاكل". وقال البروفيسور:"لن أبالغ إذا قلت إنها تتصرف على طريقة بوتين".

أما شخصية "الدب"، فقد أشار أستاذ في جامعة تالين بريمت خيبيمياغي، إلى أنها تهدف إلى "تغيير صورة روسيا في عقول الأطفال من السلبية إلى الإيجابية". ووفقا لخيبيمياغي فإن "ماشا والدب" يمثل تهديدا للأمن القومي لإستونيا.

وشبه النقاد الليتوانيون ارتداء ماشا لقبعة حرس الحدود السوفيتية في الحلقة التي تقوم فيها ماشا بطرد الأرنب من حديقة الدب، كرمز لطريقة روسيا في "الدفاع عن حدودها". ويتجاوز عدد المشتركين في القناة الإنجليزية لسلسلة الرسوم المتحركة "ماشا والدب" أربعة ملايين شخص، أما إجمالي عدد المشاهدات "ماشا والدب" بلغ أكثر من أربعين مليارا.

من جانبها أكدت الخدمة الصحفية لاستوديو "أنيماكورد" أن "ماشا والدب" مشروع مستقل، لم يتلق تمويلا حكوميا.

و يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الإعلام الغربي كرتون ماشا و الدب رغم أنه كرتون ساخر لا أهداف سياسية له.