الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن إحداث أمواج في بحر الصين الجنوبي

جهينة نيوز

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم الجمعة إن الصين تعارض بشدة الأعمال تحت ذريعة "حرية الملاحة والطيران" لتقويض السيادة والمصالح الأمنية للدول المطلة على بحر الصين الجنوبي.

جاءت تصريحات هوا تشون يينغ في مؤتمر صحفي لدى ردها على سؤال يتعلق بالتصريح الأخير لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن بحر الصين الجنوبي "غير تابع لأية دولة وستواصل الولايات المتحدة الإبحار والطيران في كل مكان يسمح به القانون الدولي".

وأضافت "قلنا منذ فترة طويلة أن حرية الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي لا تواجه أية مشكلة."

وتابعت "لم تقدم أية دولة حتى الآن أي دليل على وجود مشكلة في حرية الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي."

وأشارت "ما يسمى بقضية حرية الملاحة غير موجودة."

موقف الصين واضح للغاية. الجانب الصيني عازم على التعاون مع دول المنطقة لضمان حرية الملاحة والطيران التي تتمتع بها كل الدول وفقا للقانون الدولي، حسبما قالت.

وقالت أيضا "نذكر المعني بأن الولايات المتحدة لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار."

وتابعت "إذا صدق الجانب الأمريكي على الاتفاقية والتزم بها، أعتقد أن ذلك سيعود بالنفع على حماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي."