العلماء يعيدون تعريف وزن الكيلوغرام باستخدام ثابت بلانك

جهينة نيوز

اتفق العلماء على إعادة تعريف قيمة الكيلوغرام باستخدام ثابت بلانك مشيرين إلى أن هذا القرار تاريخي سيزيد دقة المقاييس العلمية .

ونقلت رويترز عن مارتن ميلتون مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس قوله: “إن إعادة تعريف وحدات القياس لحظة تاريخية في التقدم العلمي”.

وأضاف ميلتون إن “استخدام الثوابت الأساسية التي نلاحظها في الطبيعة كأساس للمفاهيم المهمة مثل الكتلة والوقت يعني أن لدينا أساسا مستقرا نطور منه فهمنا العلمي ونتوصل من خلاله إلى تقنيات جديدة ونتصدى به لبعض أكبر التحديات التي تواجه المجتمع”.

وقال باري إنجليس الذي يرأس لجنة الأوزان والمقاييس لن “نكون بعد الآن مقيدين بقيود الأجسام في قياسنا للعالم لكن لدينا وحدات يمكن الوصول إليها عالميا ويمكن أن تمهد الطريق أمام دقة أكبر بل وتسرع وتيرة التقدم العلمي”.