بعد تحرير مخطوفي السويداء أبواب الجحيم تفتح على داعش في تلول الصفا - صور

جهينة نيوز

حققت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في المنطقة الجنوبية تقدماً كبيراً خلال الساعات الماضية في عملياتها المتواصلة ضد بؤر إرهابيي “داعش” في منطقة تلول الصفا في عمق البادية الشرقية للسويداء, و ذلك بعد وصول تعزيزات مؤللة في ذات اليوم الذي تم فيه تحرير مخطوفي السويداء و إستئناف العمليات العسكرية.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً في تلول الصفا وفرضت خلال عملياتها العسكرية السيطرة النارية على ما تبقى من المناطق التي ينتشر فيها إرهابيو “داعش” بعد السيطرة على أعلى التلال.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش “قضت خلال عملياتها على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتتابع تطهير المناطق المحررة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي”.

إلى ذلك أكدت وكالة سانا مقتل المسؤول العسكري لتنظيم “داعش” في منطقة تلول الصفا المدعو أبو هاجر الشيشاني شرق منطقة قبر الشيخ حسين قرب تلول الصفا في عمق البادية.

ويذكر أن الجيش العربي السوري أرسل تعزيزات كبيرة بعد تحرير مختطفي السويداء و تم رصد وصول أسلحة فتاكة مثل صواريج جولان-1000 و قاذفة اللهب تي او اس-1 و أستأنف الجيش عملياته بعد إنتهاء أزمة المخطوفين حيث فتحت أبواب الجحيم على إرهابيي داعش و يتوقع أن تنتهي العمليات قريباً.