تجارب لانتقاء منتخب ناشئي سورية بكرة القدم

السبت, 17 تشرين الثاني 2018 الساعة 19:15 | رياضة, كرة القدم

تجارب لانتقاء منتخب ناشئي سورية بكرة القدم

جهينة نيوز

بهدف انتقاء لاعبين مميزين لمنتخب سورية للناشئين أقيمت مباراة بين منتخبي حمص وحماة للوقوف على المواهب الموجودة بحضور الكادر الإداري والفني للمنتخب بقيادة المدرب بشار سرور.

وفي أشار عضو اتحاد اللعبة والمشرف على المنتخب طلال بركات إلى أنه يتم العمل اليوم في اتحاد الكرة وفق خطة منهجية مدروسة علميا وفنيا وبدأنا بها على أرض الواقع بمنتخب ناشئي سورية من خلال الإعداد المبكر والانتقاء الصحيح لكي نستطيع أن نحقق أفضل النتائج الممكنة على الصعيد الآسيوي.

وأضاف بركات: إن الكادر الفني والإداري للمنتخب سيقوم بجولات أخرى على مدينتي اللاذقية وحلب لانتقاء الأفضل والأميز من اللاعبين بهذه الفئة العمرية وإلحاقهم بمعسكر المنتخب التدريبي.


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