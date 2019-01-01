إتهام جديد لروسيا إن كان صحيح فهو كارثة

جهينة نيوز

أعلن وزير خارجية فنلندا، تيمو سويني، أنه تم استدعاء السفير الروسي في هلسنكي بافل كوزنيتسوف، إلى وزارة الخارجية على خلفية قضية خلل عمل نظام تحديد المواقع "GPS" خلال مناورات الناتو, الأخيرة و ذلك بعد أيام من تحميل النرويج رسمياً روسيا مسؤولية تعطل نظام تحديد المواقع الأمريكي جي بي اس و الذي نجم عنه غرق مدمرة نرويجية في البحر في وقت سابق.

القصة بدأت مع حادث تصادم بين سفينة شحن و مدمرة نرويجية مشاركة في المناورات التي أجراها الناتو و تعتبر الأكبر منذ الحرب الباردة قرب الحدود الروسية و إنتهى الحادث بإصابة المدمرة و غرقها بشكل كامل لاحقاً و تم تحميل المسؤولية الى تعطل نظام جي بي اس الامريكي بسبب عملية تشويش روسية.

تسلسل الأحداث الى إتهام روسيا

- نفى الكرملين مسؤولية روسيا عن تعطل نظام جي بي أس و بالتالي المسؤولية عن غرق المدمرة النرويجية و كانت جهينة نيوز أوردت الخبر في وقت سابق بعنوان " تحطم سفينة عسكرية نرويجية شاركت في مناورات الناتو" حيث أن النرويج حينها لم تتحدث عن تعطل نظام جي بي اس و لكن في وقت لاحق قالت وسائل إعلام نرويجية أن التشويش على نظام تحديد المواقع هو المسبب الرئيسي للحادث.

- و قبل حادث تحطم المدمرة قالت وسائل إعلام نرويجية أن الطيران المدني في النرويج فقد إمكانية تحديد موقعه و نشرت جهينة نيوز الخبر حينها بعنوان " الطيران النرويجي فقد إمكانية تحديد موقعه و السبب تمرين روسي" و حملت النرويج تدريبات عسكرية روسية مسؤولية فقدان الطيران المدني إمكانية تحديد الموقع و علق السفير الروسي في النرويج قائلاً التدريبات أمر طبيعي و يتم الإعلان عنها مسبقاً.

هل تملك روسيا هذه الإمكانيات..؟

حين أعلنت الدفاع الروسية عن نيتها تزويد سورية بمنظومة اس-300 قالت الدفاع الروسية أنها بصدد التشويش على إتصالات أي جسم طائر يهاجم سورية من البحر بما فيها إتصالات الأقمار الصناعية و نظم تحديد المواقع و هو ما يعني أن روسيا تملك هذه التقنية و قامت بنشرها في سورية, و مجدداً أكد أناتولي سيتنوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، أنه بإمكان روسيا أن تبطل مفعول أنظمة الإدارة والسيطرة لدى حلف شمال الأطلسي بسهولة, و نفى الخبير أن تكون روسيا هي من عطل نظام تحديد المواقع الأمريكي, و لكن الخبير الروسي لفت في حديثه لصحيفة أسبوعية روسية إلى أن روسيا تتقدم تقدما كبيرا على الدول الغربية في تطوير الأسلحة، مشيرا إلى أن الغرب لا يدرك كل قدرات روسيا.

و على ما سبق و بغض النظر أكانت روسيا مسؤولية أو غير مسؤولة عن التشويش على نظام تحديد المواقع الامريكي جي بي اس و لكن يبقى الثابت الوحيد أن هذا الإتهام الأول من نوعه الموجه الى روسيا يمثل فضيحة للناتو و السلاح الأمريكي, و عليه يمكن القول أن الإتهام النرويجي و الفنلندي إن صح فهو كارثة على الناتو.

و يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في رسالته السنوية الجديدة إلى البرلمان أن روسيا أبدعت سلاحاً جديداً، ولكنه لم يكشف طبيعته و ذلك بعد أسابيع من كشف بوتين عن خمس أسلحة لا مثيل لها في العالم.