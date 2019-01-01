أسلحة وذخيرة بينها صواريخ أمريكية من مخلفات الإرهابيين في مزارع ببيلا بريف دمشق

جهينة نيوز

خلال متابعتها لعمليات البحث والتفتيش ضبطت الجهات المختصة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وصواريخ بعضها أمريكي الصنع من مخلفات الإرهابيين ضمن مزارع بلدة ببيلا بريف دمشق.

وذكر أحد القادة الميدانيين في تصريح أن الجهات المختصة عثرت خلال إتمامها تمشيط البلدات المحررة جنوب دمشق وبالتعاون مع الأهالي على كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة والصواريخ بعضها أمريكي الصنع في أحد المزارع بين بلدتي ببيلا وبيت سحم من مخلفات المجموعات الإرهابية.

وأشار القائد الميداني إلى أن الأسلحة المضبوطة شملت صواريخ بينها نوع “تاو” أمريكي الصنع وقواذف و”ار بي جي” مع حشواتها وقواذف 29 نون ذات

حشرات ترادفية وذخيرة متنوعة محفوظة ضمن صناديق خشبية ومعدنية وقواعد رشاشات متوسطة وبنادق آلية ورشاش “بي كي سي” وقنابل يدوية محلية الصنع وقنابل هجومية وقاذف قنابل “ا سي جي” وجعبا عسكرية.

وضبطت الجهات المختصة خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والطلقات والقذائف المتنوعة إضافة إلى رشاشات وصواريخ بعضها أمريكي وغربي الصنع كانت تلقتها التنظيمات الإرهابية في تلك المناطق قبل إخراجها إلى إدلب وتحريرها من قبل الجيش السوري.