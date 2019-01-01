ترامب: لا نتجاهل تفاصيل قضية خاشقجي

جهينة نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أن الولايات المتحدة لا تتجاهل تفاصيل قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية.

وصرح الرئيس الأمريكي قبل توجهه إلى كاليفورنيا، بأن واشنطن لديها علاقات متينة مع تركيا والسعودية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، نقلت وكالة بلومبرغ على "تويتر" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه سيتحدث مع وزير الخارجية مايك بومبيو ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (C.I.A) بشأن الصحفي جمال خاشقجي الذي تم قتله في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.

وكانت مصادر مطلعة على الأمر قالت يوم امس الجمعة إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.

وكان وكيل النيابة العامة السعودي شلعان الشلعان قد كشف يوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عن نتائج التحقيق في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي

وأفاد الشلعان بأن واقعة قتل خاشقجي تعود إلى يوم 29 سبتمبر عندما تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي إلى المملكة بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق في البلاد، فيما ساهم مستشار سابق في الإعداد للعملية.

كما ذكر أن قائد فريق استعادة خاشقجي هو من اتخذ قرار قتله في حال فشلت المفاوضات بإقناع الصحفي بالعودة لبلاده.

وأعلن الشلعان أن النيابة العامة السعودية تطالب "بقتل من أمر وباشر" بجريمة قتل خاشقجي، وعددهم 5 أشخاص، وكذلك بـ"إيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".

من جهته أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي، إثر إعلان نتائج التحقيق، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليس له أي علاقة بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف الوزير السعودي أن هناك أفرادا ارتكبوا أخطاء وستتم محاسبتهم على ذلك، مشيرا إلى أن التوجيهات واضحة في محاسبة كل من تسبب بمقتل خاشقجي وأن فريق التفاوض كذب في البداية بشأن مغادرة خاشقجي القنصلية في اسطنبول.