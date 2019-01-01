سعوديات يحتجن على ارتداء العباءة بهذه الطريقة؟

جهينة نيوز

نشرت ناشطات سعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي صورهن وهن يرتدين العباءة مقلوبة مرفقة بوسم "العباية المقلوبة"، في حركة للتعبير على احتجاجهن على ارتداء هذا الزي الملزمات به.

وكتبت الناشطة نورا عبد الكريم في تغريدة على "تويتر": "لأن النساء السعوديات يملكن إبداعا بلا حدود، فقد أبدعن شكلا جديدا من الاحتجاج".

وأوضحت: "أنهن ينشرن صورهن وهن يرتدين العباءة بالمقلوب احتجاجا على الضغط الذي يجبرهن على ارتدائها".

وقالت امرأة أخرى إن الحملة عبر الإنترنت التي بدا أنها تتسع منذ إطلاقها هذا الأسبوع، هي "احتجاج مدني".

وتعد السعودية من بين أشد الدول محافظة بشأن حريات وحقوق النساء، حيث يمنعن في الأماكن العامة من ارتداء أي لباس آخر غير العباءة السوداء التقليدية التي تغطي كل الجسم.

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال في مارس اذار 2018، إن ارتداء العباءة ليس إلزاميا في الإسلام. لكن في الممارسة لم يتغير شيء في هذا المجال في المملكة، ولم ينشر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

كما قال الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي، الذي يحظى بتأثير كبير، إنه ليس شرطا أن يكون الأسود لون العباءة. يشار إلى أن المملكة ألغت في يونيو حزيران 2018 منع النساء من قيادة السيارات، الساري منذ عقود.

كما سمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية. لكن بالتوازي مع هذه الإصلاحات تتالت حالات توقيف ناشطات في الأشهر الأخيرة في المملكة مع تكثيف الضغط على المعارضين.

المصدر: أ ف ب