جمهور سعد المجرد يهدد هند صبري بالاغتصاب

جهينة نيوز

كشفت الفنانة التونسية هند صبري من خلال كلمتها بندوة عن التحرش ضمن فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي ، عن تعرضها لتهديدات بالاغتصاب هي وبناتها من قبل جمهور الفنان المغربي سعد المجرد.

وذكرت صبري أنها تلقت التهديدات بعد انقلابها عليه لاتهامه بالاغتصاب مرتين وتورطه في المحكمة ، وأن أصدقائها وزملائها في الوسط الفني تخلوا عنها في محنتها ومعاناتها.

و أوضحت أنها لم تتعرض لأية مواقف تحرش خلال مسيرتها الفنية ، وتعد هذه المرة الأولى التي تتعرض للتهديد بالاغتصاب ، مؤكدة أنها قوية بما يكفي لتدافع عن نفسها وبناتها دون تدخل أحد.

يذكر أن الفنانة هند صبري هاجمت سعد المجرد عبر تدوينة لها بسبب اتهامه للمرة الثانية بالاغتصاب ، مما أثار شكوكها حول براءته ، وأنها ضد قضية الاغتصاب ولاتحترم أطرافها المذنبين.