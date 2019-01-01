تامر حسني يحتفل مع جمهوره بآخر إنجازاته

جهينة نيوز

شارك الفنان المصري تامر حسني سعادته مع جمهوره على موقع الفيس بوك ، بعد أن بلغت إيرادات فيلمه البدلة 60 مليون جنيه.

وقال حسني في منشوره : مساء الورد على أغلى ناس .. في الحقيقة مش بحب أتكلم عن أرقام إيرادات أفلامي .. بس سامحوني المرة دي مضطر اتكلم وأنا فرحان من كل قلبي .. النهاردة فيلم البدلة حقق رقماً استثنائياً أول مرة يحصل ، حقق أعلى رقم في تاريخ السينما المصرية والعربية داخل مصر وخارجها ، فكان لازم أفرح ونفرح مع بعض.

وأضاف : كان لازم التاريخ يشهد على التحقيق ده عشان كان حلم من أحلامي لأني في الأصل مطرب .. وكانت أمنيتي أحقق ده في السينما ومش فكرة إيراد قد ماهو إجماع شعبي جماهيري على الذهاب للفيلم والإشادة به وثانياُ لأنه فكرتي.

وأكد تامر حسني أن هذا النجاح ينسب لكل فريق العمل ، وشدد أن الروح الجميلة والطيبة التي كانت بينهم هي السبب.

وأشار أن سبب سعادته الثانية هو تحقيق ألبومه الأخير عيش بشوقك أعلى المبيعات مضيفاً أن فرحة عمره الكبيرة في عام 2018 هو قدوم ابنه الثالث آدم داعياً أن يحفظه الله ويجعله ظهراً وسنداً لشقيقتيه.

يذكر أن فيلم البدلة طرح في موسم عيد الأضحى من تأليف تامر حسني وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج محمد العدل وإنتاج وليد منصور.