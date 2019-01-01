اعتذار ميادة الحنّاوي عن حفل دار الأوبرا السلطانية لدواعٍ صحية

جهينة نيوز

أعربت دار الأوبرا السلطانية في مسقط عن أسفها لاعتذار المطربة السورية الشهيرة ميادة الحنّاوي عن المشاركة بحفلها تحت عنوان "من روائع الطرب العربي الكلاسيكي" الذي كان مقرراً أن يسجِّل إطلالتها الأولى على مسرحها اليوم 17 نوفمبر .

و قالت في تغريدة نشرتها الدار عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" " تعلن دار الأوبرا السلطانية عن اعتذار المطربة السورية ميادة الحناوي عن المشاركة في حفل " روائع الطرب الكلاسيكي " لأسباب صحية "

و أضافت في تغريدة أخرى أنه سيتم استقبال الفنانة السورية وعد البحري التي عُرفت بأداء أغاني الطرب الأصيل وأعمال المطربة الشهيرة أسمهان لإحياء الحفل، فيما سيُستكمل البرنامج كما هو معلن مع الفنانة المصرية ريهام عبد الحكيم.

المصدر : توتير / الصفحة الرسمية لدار الأوبرا الملكية