الفرعون صلاح يرد على طلب فتاة بهز شباك تونس مبكرا!

جهينة نيوز

رد اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنكليزي، على فتاة رفعت لافتة في مدرجات برج العرب الذي احتضن مواجهة منتخب الفراعنة وضيفه تونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ورفعت الفتاة لافتة مكتوب عليها باللغة الإنكليزية: "صلاح أرجوك أن تسجل، أريد أن أذهب إلى البيت، لدي واجب منزلي"، إلا أن الفرعون سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبعد نهاية المباراة رد صلاح عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر على الفتاة وكتب: "لقد حاولت فعلا من أجل أن تغادري (لبيتك) مبكرا، وأنا أعتذر لأنني أبقيتك هنا (في مدرجات الملعب) حتى الدقيقة الأخيرة.. آمل أن مدرستك ستتفهم الوضع غدا".

وتقمص صلاح دور البطولة في مباراة مصر وتونس، حيث سجل هدفا قاتلا في الدقيقة الـ90، ليمنح منتخب الفراعنة فوزا معنويا على نسور قرطاج (3-2)، بعدما ضمن المنتخبان في الجولات السابقة تأهلهما إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون صيف العام المقبل.