مقتل متظاهرة فرنسية دهسا خلال احتجاجات ضد غلاء المعيشة

جهينة نيوز

قتلت متظاهرة فرنسية اليوم السبت إثر دهس سيارة لها خلال محاولة السائق خرق الحاجز الذين وضعه المعتصمون المحتجون على سياسات الحكومة الاقتصادية.

وبحسب إذاعة "فرانس إنفو" فإن "أحد سائقي السيارات حاول خرق الحاجز الذي وضعه المعتصمون في منطقة سافوا وسط شرق البلاد مما أدى لمقتل متظاهرة كانت أمام الحاجز".

وبدأ محتجون فرنسيون في كافة أنحاء البلاد، اليوم تحركات شعبية واسعة النطاق، اعتراضا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية وغلاء الأسعار وزيادة الضرائب.

وأطلق المتظاهرون على التحركات الشعبية اسم حركة "السترات الصفراء" نسبة للسترات التي يرتديها المواطنون الذين يقطعون الطرقات، كما أنها تعتبر رمزا لاحتجاج السائقين على ارتفاع أسعار الوقود.

ويعترض المحتجون بشكل رئيسي على غلاء المعيشة، وأيضا على ارتفاع أسعار المحروقات، التي زادت بشكل كبير مؤخرا بعد أن فرضت عليها الحكومة ضرائب إضافية.

ومن المتوقع أن تؤدي التحركات وعمليات قطع الطرقات إلى شلل كبير في حركة السير كما ستؤثر على حركة وسائل المواصلات العامة.