فالكاو معروض على ريال مدريد

جهينة نيوز

تدرس إدارة ريال مدريد خيار التعاقد مع اللاعب الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي ، خلال الميركاتو الشتوي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب عرض موكله على إدارة الفريق الملكي للتعاقد معه في كانون الثاني المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن فالكاو يريد الهروب من جحيم موناكو هذا الموسم ، الذي يعاني على جميع الأصعدة سواء محلياً أو أوروبياً ، ورغم التعاقد مع الفرنسي تيري هنري كمدير فني لفريق الإمارة الفرنسية ، إلا أن الوضع يزداد سوءً داخل النادي.

ويذكر أن فالكاو لايعيش أفضل مواسمه لأنه سجل 4 أهداف فقط في 14 مباراة بكل البطولات.