مهرجان ومعرض "زرع وصنع في سورية" في 10 الشهر القادم

جهينة نيوز

أعلن اتحاد المصدرين السوري عن إقامة مهرجان ومعرض (زرع وصنع في سورية) في العاشر من الشهر القادم ولغاية العشرين منه في مدينة الجلاء الرياضية بالمزة وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها.

وأكد رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين إياد محمد في تصريح لسانا أن المهرجان يشكل منصة مهمة لعرض المنتجات الزراعية السورية التي شهدت نمواً ملحوظا لجهة الكمية والنوعية مشيراً إلى ازدياد معدل الصادرات من المنتجات الزراعية خلال العامين الأخيرين ولا سيما أن أصنافا منها لها ميزتها النسبية وهي مرغوبة في الأسواق التصديرية.

وأوضح محمد أن إقامة هذا المهرجان تأتي نتيجة الدعم الحكومي للإنتاج الزراعي وتوسيع قاعدته وجزءا من حملة (زرع في سورية) التي ستنطلق عبر سلسلة من النشاطات والمعارض بما يسهم في تشجيع الزراعة وتسويق المنتجات بالشكل الأمثل داخلياً وخارجياً إضافة إلى رسم خارطة مباشرة للمنتجات السورية بشقيها النباتي والحيواني وتحديد مباشر لهذه المنتجات ونوعيتها وأماكن زراعتها وتركز إنتاجها وطرق توضيبها وتسويقها وتصديرها وترويجها في الأسواق التصديرية وتسليط الضوء على الأصناف الزراعية الجديدة مثل الاستوائية.

ولفت محمد إلى أن المهرجان يهدف إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك لما تنتجه المحافظات السورية حيث سيكون نافذة لعرض المنتجات الزراعية والحيوانية وإيجاد منصة قوية ومباشرة للمنتج الزراعي وتمكينه من امتلاك مقومات الوصول بسلاسة إلى الأسواق التصديرية.