غادةعبدالرازق تحت التهديدوتستغيث بجمهورها

السبت, 17 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:18 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

غادةعبدالرازق تحت التهديدوتستغيث بجمهورها

جهينة نيوز

استغاثت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بجمهورها في منشور لها عبر حسابها الرسمي على أنستغرام.

وقالت فيه : إنها تلقت تهديدات من إحدى شركات الإنتاج الفني اسمها الإعلام للمصريين ، وادعت أنها تحاربها وتستهدف جلوسها في المنزل وعدم مشاركتها في أي عمل فني جديد وخاصة في رمضان.

وأضافت : بأنها ليست الوحيدة المحاربة، بل معها عدد من الفنانين المصريين ، وأن الشركة تحاربهم باسم الجيش والمخابرات ، وطلبت منهم أن يتأكدوا من حقيقة الأمر.

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق صرحت لأحد البرامج التلفزيونية أنها لم تحسم مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2019 ، رغم اعتياد الجمهور على مشاهدة أعمالها سنوياً في رمضان.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا