غادةعبدالرازق تحت التهديدوتستغيث بجمهورها

جهينة نيوز

استغاثت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بجمهورها في منشور لها عبر حسابها الرسمي على أنستغرام.

وقالت فيه : إنها تلقت تهديدات من إحدى شركات الإنتاج الفني اسمها الإعلام للمصريين ، وادعت أنها تحاربها وتستهدف جلوسها في المنزل وعدم مشاركتها في أي عمل فني جديد وخاصة في رمضان.

وأضافت : بأنها ليست الوحيدة المحاربة، بل معها عدد من الفنانين المصريين ، وأن الشركة تحاربهم باسم الجيش والمخابرات ، وطلبت منهم أن يتأكدوا من حقيقة الأمر.

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق صرحت لأحد البرامج التلفزيونية أنها لم تحسم مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2019 ، رغم اعتياد الجمهور على مشاهدة أعمالها سنوياً في رمضان.