اعلام العدو: تلقينا تذكاراً مؤلماً من غزة

جهينة نيوز

قالت القناة "الثانية" التابعة لكيان الاحتلال صباح اليوم السبت إن "إسرائيل" تلقت تذكاراً مؤلماً من غزة عندما فشلت قوة إسرائيلية خاصة في تنفيذ عملية أمنية في مدينة "خان يونس"جنوبي قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وكشفت القناة أنه وبعد 13 عاما على انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة، أنها لم تتوقف عن العمليات الأمنية السرية بالقطاع.

وذكرت القناة "الثانية" أن العملية الأمنية الأخيرة في غزة جلبت تذكارا مؤلماً لإسرائيل، خصوصاً في ظل التوقعات بنجاح هذه العملية بنسبة كبيرة.

ونقلت القناة عن ضباط سابقون من الوحدات الخاصة الإسرائيلية قولهم: "نقوم بإعداد وتدريب القوات للنجاح بنسبة 100% بمثل هذه العمليات".

وبحسب القناة "الثانية" أضاف أحد الضباط السابقين بالوحدات الخاصة الإسرائيلية، وهو المقدم "راز شبيط"، قائد سابق لفصيل في وحدة شمشمون: "أنه من النادر الكشف عن الوحدات الإسرائيلية الخاصة، التي تعمل خلف خطوط العدو، وهذه حالة نادرة ولم نتوقع حدوثها".