نائب ترامب يتوعد بعدم إنهاء الإجراءات التجارية ضد الصين قبل أن تغير سياساتها

جهينة نيوز

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم السبت إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن إجراءاتها التجارية ضد الصين إلا بعد أن تعدل بكين سياساتها التجارية.

وقال بنس في كلمة أمام اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بابوا غينيا الجديدة ونقلتها رويترز إن الولايات المتحدة لن تلغي التعريفات الجمركية مع الصين إلا بعد أن تغير سياساتها.

وأضاف ”اتخذنا إجراء حاسما لمعالجة الخلل الذي نواجهه مع الصين.

”فرضنا تعريفات جمركية على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار وبوسعنا زيادة هذا الرقم إلى المثلين.

”الولايات المتحدة لن تغير نهجها ما لم تغير الصين أساليبها“.