تصريحات شديدة اللهجة لحزب أردوغان بشأن "مقتل خاشقجي"!

جهينة نيوز

اعتبر وكيل رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا نعمان قورتولموش أن عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي نفذت بأوامر من أعلى المسؤولين في السعودية.

وأشار قورتولموش في كلمة ألقاها أمس الجمعة خلال لقائه مع ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في ولاية موغلا جنوبي تركيا، إلى أن أنقرة لم ولن تتناول أبدا قضية مقتل خاشقجي كموضوع سياسي، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".

وأوضح وكيل رئيس حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تتعامل مع مقتل خاشقجي كمسألة إنسانية "فتحت شرخا في ضمير العالم أجمع".

ولفت إلى أن النيابة العامة السعودية اعترفت رسميا بمقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول وحملت 5 أشخاص المسؤولية الأساسية عن قتله، لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن تنفيذ عملية قتل مثل هذا دون أوامر عليا".

وشدد قورتولموش على أن تركيا تسعى لكشف جميع تفاصيل قضية خاشقجي وتتعاون مع المجتمع الدولي من أجل ذلك، مبينا أن بلاده تطالب وبإصرار من المسؤولين السعوديين الكشف عمن أعطى الأوامر بقتله.

وأكد أنه لا يمكن التغطية على جريمة مهمة ومجزرة وحشية مثل قتل خاشقجي عبر تحميل المنفذين فقط المسؤولية عن الحادث.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت يوم الخميس الماضي، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.