العثور على الغواصة الأرجنتينية "سان خوان" المفقودة منذ عام

جهينة نيوز

أعلنت القوات البحرية الأرجنتينية عن العثور على الغواصة التي فقد في نوفمبر تشرين الثاني 2017 "سان خوان".

وعثرت الشركة الأمريكية Ocean Infinity على جسم كبير الحجم في المنطقة التي اختفت فيها الغواصة ووفقا للبيانات الأولية يبلغ طوله 60 متر وهو في القاع على عمق 800 متر.

وتم إرسال سفينة Seabed Constructor، إلى المنطقة من أجل استكشاف الجسم بمساعدة مركبة مائية موجهة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأرجنتينية وقعت عقدا مع شركة أوشان انفينيتي من أجل البحث عن الغواصة المفقودة في أغسطس أب، وأفادت التقارير أن الشركة ستتقاضي المال مقابل خدماتها، فقط إذا عثرت على الغواصة. وشاركت أوشان انفنيتي من قبل في البحث عن الطائرة الماليزية MH370 في مارس آذار عام 2014، وأعلنت الشركة عن نهاية عملية البحث في مايو أيار.

ويذكر أنه انقطع الاتصال مع غواصة "سان خوان" يوم 15 نوفمبر تشرين الأول عام 2017 عندما كانت تنتقل من القاعدة البحرية في أوشوايا إلى مار ديل بلاتا. وأبلغت الغواصة عن حادث في أخر اتصال. وكان يوجد على متن الغواصة 44 شخصا، بما في ذلك أول امرأة- غواص أرجنتينة، إليانا ماريا كرافتشيك. وأخبر ممثلو البحرية عن حدوث انفجار واحد قد يكون له علاقة باختفاء "سان خوان".

وأبلغت البحرية الأرجنتينية أن عملية إنقاذ 44 شخصا من أفراد طاقم الغواصة "سان خوان" انتهت، ولكن عملية البحث عن الغواصة مستمرة بعد 15 يوما من اختفاء الغواصة.