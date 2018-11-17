دمشق الأولى بضبوط المحروقات والإتجار بالدقيق التمويني وحلب بعدد العينات المخالفة

جهينة نيوز

تصدرت ضبوط البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن السعر وعدم وجود الفواتير النظامية أكثر الضبوط التي سجلتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الشهر الماضي في جميع المحافظات حيث بلغ عددها 1645 من أصل 2604 ضبوط بينما بلغت قيمة الضبوط التي تم تسويتها 36 مليوناً و650 ألف ليرة و المقدرة 1466 ضبطاً.

وفي التفاصيل بلغ عدد الضبوط المسجلة بعدم الإعلان عن السعر 1026 كان أغلبها في حلب 172 تلتها حمص 160 فدمشق 160، فاللاذقية 147 فريف دمشق 141، بينما وصل عدد ضبوط البيع بسعر زائد 134 كانت محافظة ريف دمشق أكثر المحافظات التي سجلت فيها 41 ضبطاً، تلتها دمشق 33 ضبطاً وحماة 23 فحمص 16 ضبطاً.

وأما ضبوط الغش المنظمة والبالغة 36 ضبطاً فقد ترأستها محافظة ريف دمشق مسجلة 12 ضبطاً تلتها اللاذقية، وأما المواد منتهية الصلاحية فقد سجلت 25 ضبطاً أكثرها في حمص 7 تلاها ريف دمشق 5 وحماة ودمشق 4 ضبوط، بينما وصل عدد ضبوط المحروقات 71 كان أكثرها في محافظة ريف دمشق 29 فحماة 14 فحمص 9، فيما بلغ عدد الضبوط المنظمة بالاتجار بالمحروقات 44 أكثرها في حمص 11 وتساوت كل من محافظات اللاذقية وطرطوس وريف دمشق بعدد الضبوط البالغة 8.

بينما جاءت محافظة حلب في المرتبة الأولى بعدد العينات المخالفة التي تجاوزت 75 من أصل عدد العينات المسحوبة في جميع المحافظات البالغة 1407 ، تلتها حمص 65 فاللاذقية 57 فطرطوس 42 فحماة 39 ووصل عدد العينات المخالفة في ريف دمشق الى 25 عينة وفي دمشق 19 عينة.

ووصل عدد الإغلاقات للفعاليات التجارية 276 أكثرها في محافظة حماة 72، تلتها حمص 52 فطرطوس 35، وريف دمشق 30 وتساوت كل من دمشق وحلب بعدد الاغلاقات البالغة 27 ومن ثم اللاذقية 19، بينما لم تتجاوز عدد الاغلاقات في كل من محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة والحسكة ودير الزور 4 اغلاقات.

وبلغ عدد الاحالات الى القضاء المختص 246 سجلت درعا أكثر المحافظات إحالة الى القضاء 34 تلتها اللاذقية 12 إحالة فحمص 8 وتساوت كل من محافظتي القنيطرة وطرطوس بعدد الاحالات البالغة 6 احالات.

الاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة سجلت عدداً كبيراً من الضبوط 88، والاتجار بالدقيق التمويني 44، كانت ريف دمشق أكثر المحافظات مخالفة، كماسجلت ضبوط الأفران 318 ضبطاً كان أكثرها من نصيب حماة 82 فريف دمشق 69 فطرطوس 56 فحمص 32 ضبطاً.

بينما وصل عدد المخالفات المتفرقة الشهر الماضي الى 116، وعدم حيازة فواتير نظامية 485، والامتناع عن البيع 12 ضبطاً، و مخالفة مواصفات 40 ضبطاً، و بدل خدمات 140 ضبطاً.