لأول مرة .. صور من عملية تقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية +18

السبت, 17 تشرين الثاني 2018 الساعة 00:30 | سياسة, عربي

لأول مرة .. صور من عملية تقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية +18

جهينة نيوز:

تم نشر الصور من الأولى من داخل القنصلية السعودية خلال عملية قتل الخاشقجي و ذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية.

و لأول مرة تم تسريب صور من القنصلية السعودية من قبل محققيين اتراك و وسائل إعلام تركية يظهر فيها رجل يحمل منشار و أمامه بقايا جثة خاشقجي و ذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية قالت ان بقايا الجثة التي أمام الرجل هي جثة خاشقجي و دمائه.

و يذكر أن المدعي العام السعودي قال ان الكاميرات كانت معطلة خلال قتل و تقطيع خاشقجي بينما قالت وسائل إعلام تركيا أن أعضاء فريق القتل قد مسحوا تسجيلات كاميرات المراقبة في السفارة و محيط السفارة و لكن الامن التركي كان سبقهم الى نسخها و هو ما يشير الى أن تركيا كانت تعلم ان خاشقجي سيقتل و ارسلته لحتفه و التقطت الصور بما فيها من خلال التجسس على كاميرات القنصلية السعودية, و هو ما لا يمكن أن تقوم به تركيا بدون موافقة أمريكية.


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