إطلاق ناجح لصاروخ "سويوز اف غي" والسفينة الفضائية تصل إلى المدار

جهينة نيوز:

أكد مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسي إطلاق أول صاروخ حامل طراز "سويوز اف غي" من قاعدة "بايكونور" والذي يحمل مركبة الشحن الفضائية "سويوز — ام اس 10". علما أن هذا الإطلاق يأتي بعد حادث لصاروخ من طراز مماثل الشهر الماضي.

و قال مصدر في وكالة الفضاء الروسية أن الصاروخ انطلق في تمام الساعة 21:14 بتوقيت موسكو، والمرحلة الأولى للصاروخ الحامل انفصلت بنجاح"، وأن السفينة الفضائية وصلت إلى المدار حول الأرض.

هذا وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في وقت سابق من اليوم الجمعة 16 تشرين الثاني/ نوفمبر: أن اللجنة الحكومية الروسية في مطار "بايكونور" الفضائي، وافقت على إطلاق أول صاروخ بعد حادث الصاروخ الناقل "سويوز اف غي" في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وشهدت روسيا في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، كارثة تعتبر الأولى في تاريخ الرحلات الفضائية المأهولة الحديثة، إذ لم يتمكن الصاروخ الناقل "سويوز-إف.غي" من إيصال مركبة "سويوز — إم.إس — 10" الفضائية إلى المدار وتحطم، وتمكن رائدا الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هايغ، من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية.

المصدر: صفحة روسكوسموس - سبوتنك